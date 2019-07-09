Гильерме: "По контракту не очень приятная ситуация. Не все зависит от меня, я хочу остаться"

Вратарь "Локомотива" Гильерме – о ситуации с контрактом. Действующее соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее "СЭ" сообщал об интересе к бразильскому футболисту сборной России со стороны "Спартака".

– По контракту ситуация не очень приятная, – сказал Гильерме. – Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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