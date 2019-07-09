21:45 9 июля | Футбол — РПЛ
Газета № 7966, 10.07.2019
Статья опубликована в газете под заголовком: «Гильерме: "По контракту не очень приятная ситуация. Хочу остаться, но не все зависит от меня"»

Гильерме: "По контракту не очень приятная ситуация. Не все зависит от меня, я хочу остаться"

6 июля. Москва. "Зенит" - "Локомотив" - 2:3. Гильерме празднует победу в Суперкубке. Фото Александр Федоров, "СЭ"
6 июля. Москва. "Зенит" - "Локомотив" - 2:3. Гильерме празднует победу в Суперкубке. Фото Александр Федоров, "СЭ"
20
Обсудить

Вратарь "Локомотива" Гильерме – о ситуации с контрактом. Действующее соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее "СЭ" сообщал об интересе к бразильскому футболисту сборной России со стороны "Спартака".

– По контракту ситуация не очень приятная, – сказал Гильерме. – Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

Гильерме снизил требования по зарплате //
Цорн считает, что "Локомотив" не отпустит Гильерме

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
20
Обсудить
Газета № 7966, 10.07.2019
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ