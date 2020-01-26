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Гильерме: «Нужно многое исправить и вернуть игровые кондиции на наш уровень»

26 января 2020, 22:36
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Вратарь «Локомотива» Гильерме подвел итоги матча с «Чонбуком» (1:1) и всего первого сбора в Испании. Он поделился эмоциями от игры после длительного перерыва.

— Эмоций много. Это не просто первый матч года — я не играл почти два месяца, очень скучал по футболу, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Гильерме. — Результат не главное — главное, вернуться на поле и получить удовольствие. Мы проведем на сборах еще много времени. Нужно многое исправить и вернуть игровые кондиции на наш уровень.

— В начале сборов вы работали по индивидуальной программе. Тяжело набирали форму?

— Первые сборы после отпуска самые тяжелые. Нужно все начинать снова. Энергии много, но тело должно привыкнуть к работе. Я долго не тренировался из-за воспаления ахилла. Мы решили не давать нагрузку сразу, а потихоньку возвращаться на поле. Сейчас чувствую себя хорошо.

— Что скажете болельщикам, которые расстраиваются из-за результатов контрольных матчей?

— Сборы нужны, чтобы подготовиться к сезону. Результат матчей здесь не важен. Важен результат в чемпионате. В контрольных матчах мы смотрим, как команда ведет себя на поле. Сегодня у нас были эмоции и желание победить. Во время первого сбора мы тренировались дважды в день, накопилась усталость. К возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21677

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