Гильерме: "Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна"

Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, как он реагирует на расистские выкрики фанатов про обезьяну. 33-летний голкипер выступает за "железнодорожников" с 2007 года, в ноябре 2015 года он получил российское гражданство, а с 2016-го выступает за сборную России.

– Многие критикуют подход РФС к натурализации игроков. Что можете ответить критикам?

– Я все понимаю, в России сильны патриотические чувства. Конечно, нельзя натурализовать футболиста, который играет здесь месяц или год, из-за того, что он очень хорош. Но я здесь уже 12 лет. И планировал здесь жить после завершения карьеры. Но понимаю, что у каждого есть свое мнение. Я просто делаю свою работу, чтобы мной были довольны.

– Сейчас если вы слышите расистские выкрики, как реагируете?

– Не обижаюсь. Бывает, допустишь ошибку, и свои же болельщики тебе кричат. Критиковали очень жестко, в том же Instagram. Это тоже оскорбления. Когда мы играем, я не слышу ничего, концентрируюсь на матче. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна.

– С поля не уйдете?

– Нет. Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично. Ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие. Просто болельщики хотят задеть. Это не значит, что они не любят темнокожих. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь