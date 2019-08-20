Гильерме: «Локомотиву» было очень важно победить «Динамо»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России (2:1). Москвичей от первого места отделяет лишь одно очко.

— Нам было очень важно победить «Динамо», — цитируют «Известия» Гильерме. — У нас сейчас два очень сложных гостевых матча — сначала «Динамо», потом «Краснодар». Здорово, что в первом из них удалось взять три очка. Это должно придать нам дополнительные положительные эмоции перед матчем следующего тура против краснодарцев.

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