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Гильерме: «Локомотиву» было очень важно победить «Динамо»

05:50
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Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России (2:1). Москвичей от первого места отделяет лишь одно очко.

— Нам было очень важно победить «Динамо», — цитируют «Известия» Гильерме. — У нас сейчас два очень сложных гостевых матча — сначала «Динамо», потом «Краснодар». Здорово, что в первом из них удалось взять три очка. Это должно придать нам дополнительные положительные эмоции перед матчем следующего тура против краснодарцев.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/911746/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/zhigo-v-tumane-zashchitnik-spartaka-prines-pobedu-nad-tcska

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