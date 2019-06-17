Гильерме - лауреат приза "Вратарь года" имени Льва Яшина

Голкипер "Локомотива" Гильерме стал победителем премии "Вратарь года" им. Льва Яшина, вручаемой ежегодно журналом "Огонек". Второе место занял Матвей Сафонов ("Краснодар"), а замкнул тройку Александр Максименко ("Спартак").

Напомним, в прошлом году данную награду выиграл вратарь сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев.

Стоит отметить, что в этом году по результатам читательского голосования на сайте "Огонька" победитилем стал Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 56,99 процентов от общего числа голосов, второе место занял Максименко – 7,14, а замкнул тройку Гильерме – 6,83

Акинфеев – 10-кратный лауреат приза "Вратарь года" имени Льва Яшина