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Гильерме и Антон Миранчук присоединились к челленджу с рулоном туалетной бумаги

23 марта 2020, 08:30
Маринату Гильерме. Фото Instagram Маринату Гильерме. Фото Instagram Антон Миранчук. Фото Instagram
Маринату Гильерме. Фото Instagram
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Игроки «Локомотива» Маринату Гильерме и Антон Миранчук почеканили рулон туалетной бумаги.

«Железнодорожники» присоединились к челленджу, который выполняют спортсмены по всему миру. Гилерме бросил вызов Алексею Миранчуку и Мариу Фернандесу, Антон Миранчук предложил почеканить рулон бумаги Дмитрию Тарасову, Георгию Джикии и Мануэлю Фернандешу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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