Гильерме: "Фернандес очень стесняется говорить по-русски. Но все понимает"

Вратарь "Локомотива" Гильерме высказал мнение, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес стесняется говорить на русском языке.

33-летний голкипер выступает за "железнодорожников" с 2007 года, в ноябре 2015 года он получил российское гражданство, а с 2016-го выступает за сборную России.

28-летний игрок обороны выступает за армейцев с 2012 года, он получил российские гражданство в 2016 году, а в 2017-м дебютировал в составе сборной России.

– Перед матчем с ЦСКА вы записывали ролик и говорили по-русски вместе с Мариу Фернандесом. Как у него с русским?

– Мариу очень стесняется, но понимает все. Я тоже поначалу стеснялся. Да и до сих пор не очень хорошо говорю, главное, чтобы меня понимали.

– Мариу больше стесняется или ленится учить?

– Стесняется, думаю. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь