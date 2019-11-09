Гильерме: «Бывает, что болельщики кричат: «Обезьяна!» Но это не дискриминация»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал о своем отношении к расизму. Также он подчеркнул, что в России с такой проблемой не сталкивался.

— Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит, — цитирует РБК Гильерме. — У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.

— А в шутку русские ребята могут вас обозвать?

— Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это то же самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм — это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.

Надо понимать, что есть и много других темнокожих ребят, которым не нравится это. И такое мнение тоже нужно уважать.