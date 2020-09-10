Геркус сообщил, что сумма иска «Локомотива» к нему уменьшилась

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что общая сумма иска клуба к нему уменьшилась. В конце января «Локомотив» подал на бывшего генерального директора в суд с целью взыскать с него почти 145 миллионов рублей.

— Прошло более полугода, как длится этот суд, и, думаю, сегодня будет вынесено решение, — написал у себя в Telegram-канале Геркус. — С прошлого заседания случилось несколько изменений.

Истец наконец-то сосчитал сумму излишне выплаченных по его мнению премий сотрудникам, тренерам и игрокам клуба. Она оказалась несколько меньше, чем он писал в иске изначально. Уж не знаю почему. Теперь Кикнадзе просит взыскать с меня не 110 миллионов рублей премий игрокам работникам, а всего 99 миллионов. Соответственно и общая сумма иска уменьшилась.

Кикнадзе приложил наконец-то хорошо различимые копии документов, прошитые и иногда правильно заверенные. Правда логики в его требованиях больше не стало. Через час с небольшим мы с Михаилом Прокопцом и его коллегами обрушим на истца всю мощь своих аргументов, приведём все доводы и зададим разрушающие их иск до основания вопросы.