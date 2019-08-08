Геркус считает ошибкой возможный отъезд Чалова в Англию

Как сообщал "СЭ", "Кристал Пэлас" и ЦСКА продвинулись в переговорах по трансферу 21-летнего нападающего армейцев Федора Чалова. Игрок может сегодня перейти в английский клуб.

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Twitter выразил мнение, что этот трансфер будет ошибкой.

"Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? "Кристал Пэлас" это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится.

Ну и не забываем, что "Пэлас" - это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего и никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за "прогрессом". Dream big!" – написал Геркус.