Геркус считает, что «Спартак» не уважает сам себя из-за шутки об уходе Газизова

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал пресс-службу «Спартака» из-за твита об уходе Шамиля Газизова.

Сегодня Газизов покинул пост генерального директора клуба, красно-белые сопроводили новость о его уходе мемом из «Симпсонов».

«Так нельзя, — написал Геркус в Twitter. — Можно как угодно относиться к «Спартаку», не любить, хейтить, но нельзя его не уважать. А тут «Спартак» не уважает сам себя. Это очень неприятно».

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.