Геркус рассказал, что Кверквелия может продолжить карьеру в Турции

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус написал в Telegram-канале, что защитник московского клуба Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В этом сезоне 28-летний грузин выступает на правах аренды за «Ротор».

«Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров.

Летом он ушел в волгоградский «Ротор» в аренду из-за того, что на его место был приобретен Слободан Райкович — один из худших легионеров чемпионата и если бы существовала номинация «худший трансфер», то, вероятно, один из номинантов.

Причины опалы чемпиона и трехкратного обладателя Кубка России неспортивные, об этом много писалось.

Спортивных причин не было. Вспомним, что весной и даже летом 2020 игрок сыграл 6 матчей в основе, ни в одном из которых «Локомотив» не проиграл! Таким образом Соломон внес совсем недавно свой вклад в серебряные медали клуба и лигочемпионское место. Тем не менее, его выставили из команды. Выставили и продолжают платить большую часть зарплаты.

В «Роторе» и в сборной Грузии он играет постоянно, может не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне для того, чтобы быть замеченным турецкими скаутами. Контракт с «Локомотивом» у Кверквелии истекает летом 2021, поэтому выкуп у «Локо» будет символический. Историю про то, как совет директоров заблокировал его продажу в Англию летом 2018-го, даже вспоминать уже не хочется», — написал Геркус.