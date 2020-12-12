Геркус посоветовал «Спартаку» продать Кокорина
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «Спартаку» стоит задуматься о продаже нападающего Александра Кокорина.
«Всякое бывает, конечно, но статистику как у Александра, скорее можно объяснить супер формой, в которой он находился пару сезонов за карьеру. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.
Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую супер форму он скорее всего не наберёт, а значит ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег", — написал у себя в Telegram-канале Геркус.
Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2020 года. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего россиянина в 6 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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