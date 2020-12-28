Геркус оценил работу Мещерякова и Кикнадзе в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал свое мнение по поводу отставки руководства московского клуба. По его словам, Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе проявили верх непрофессионализма.

— Сегодня ровно два года, как я ушёл из «Локомотива», — написал Геркус в своем телеграм-канале. - В день своего ухода я загадал выждать два года и четыре с половиной месяца — срок моей работы в «Локо» — и сравнить то, что получилось у новой команды с тем, что получилось у меня. Однако бригада Мещеряков/Кикнадзе справилась намного быстрее.

Жизнь сама подвела итоги. Их правление стало образцом непрофессионализма и войдет во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать. Сейчас «Локомотив» на новом пути. Из тупика, в который заехал красно-зелёный состав, выход только один — вперед! И вверх в таблице. Именно этого искренне желаю в наступающем году болельщикам красно-зеленых".