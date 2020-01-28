Геркус не признает претензий «Локомотива» и намерен выиграть суд

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что на совесть исполнял свои обязанности в московском клубе и намерен отстаивать свою деловую репутацию в суде.

По его словам, он отвергает все претензии и даже исключает их теоретическую возможность. Ранее стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма иска к функционеру составляет около 144 миллионов рублей.

— Пока не видел текста искового заявления руководства «Локомотива», но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в Локомотиве доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия.