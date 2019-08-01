Георгий Ярцев: "О ничьей со "Спартаком" речи и не шло"

Вице-президент "Тамбова" и бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с "Динамо". Кроме того, он оценил игру "Спартака" и рассказал о победе над московским клубом в третьем туре премьер-лиги.

– Победой над "Спартаком" свою лепту в динамичный сценарий 3-го тура внес и ваш "Тамбов".

– Рад этому. Прежде всего потому, что сумели подарить праздник нашим болельщикам, которые ехали за ним в Саранск.

– Признайтесь, сами-то, наверное, отправлялись туда не за тремя очками, а с надеждой увезти хотя бы ничью?

– Не хочу показаться нескромным, но конкретно о ничьей речи не шло. И это было видно и потому, как наши ребята вели игру – не отсиживались в обороне, не тянули время. Конечно, мы брали во внимание, что "Спартак" из категории топ-клубов, с большим, чем у нас, опытом, более качественным подбором исполнителей. А потому – решили сделать ставку на скоростные контратаки и возможность по максимуму использовать ошибки соперника.

– За счет чего же удалось превзойти "Спартак"?

– Прежде всего, за счет боевитости, собранности и предельной самоотдачи. Сегодня это наши козыри. И они сработали. Хотя нельзя и сбрасывать со счетов и везение – нас несколько раз выручили штанги. Спасибо футбольному богу, вознаградившему за старание и терпение. Хотя территориально "Спартак" выглядел очень прилично. (Александр Львов)

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