Полузащитник «Тамбова» Георгий Мелкадзе после ничьей с «Краснодаром» (0:0) заявил, что с этим соперником всегда очень тяжело играть, и потому одно очко — это приемлемый результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Можно ли вас поздравить с набранным очком?

— Думаю, да, потому что всегда тяжело играть с «Краснодаром», тем более, когда он хочет забить. Самая опасная из трех команд — это «Краснодар». Остальные две — «Ростов» и «Локомотив».

— Чем заслужил «Краснодар» попадание в эту тройку?

— Комбинационной игрой. И в нашем матче они также ее показали. Было очень тяжело обороняться, в конце лично у меня вообще сил не осталось. У других — не знаю, но, думаю, все наелись.

— Вы действительно полчаса отбивали атаки, но в концовке создали несколько моментов. Откуда нашли резервы?

— Все равно мы такая команда, что, как бы не оборонялись, где-то упустим, а где-то попытаемся забить гол.

— Насколько разной по таймам был игра в Краснодаре?

— Первый тайм был получше, процентов на 75-80 получился. Второй тайм мы больше провалили, чем сыграли хорошо.

— «Тамбову» повезло в этом матче или все закономерно?

— Везет тому, кто больше хочет. В какой-то мере нам повезло. Без этого никак.