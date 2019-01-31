Георгий Джикия: "Все разговоры и скандалы в "Спартаке" всем надоели"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью Марии Командной отметил, что ему приятно работать с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. Также он подчеркнул, что в команде решили не обсуждать скандалы 2018 года.

– Сборы Кононова и Карреры очень отличаются, но сравнивать не буду, потому что это совершенно два разных направления, – сказал Джикия. – Я доволен, как все проходит. Настроение в команде хорошее, все довольны. Мы идем в верном направлении.

Кононов очень интеллигентный специалист, который четко доводит свои идеи, мысли, четко разбирает, подготавливает, все говорит. Мне лично очень приятно с ним работать.

Между собой решили ребятами: все, что было в прошлом году, оставляем там. А этот год начнем с чистого листа и покажем максимум. Все разговоры и скандалы всем надоели. Особенно нефутбольные темы. Все все прекрасно знают. И пусть это останется в прошлом году.