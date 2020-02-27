Георгий Джикия: «У Тедеско виден европейский менталитет. Он очень коммуникабельный, может выслушать»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об особенностях работы главного тренера команды Доменико Тедеско.

— Чувствуется, что Тедеско приехал из Европы?

— Есть такое. Виден европейский менталитет. Он очень коммуникабельный, может выслушать. Если есть какие-то вопросы, Тедеско с удовольствием ответит.

— Вы как капитан сталкиваетесь с какими-то проблемами, сложностями?

— Если есть какая-то проблема внутри команды, то все прекрасно понимают, какие могут быть последствия, — цитирует Джикию «Российская газета».

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.