Георгий Джикия: «У Тедеско виден европейский менталитет. Он очень коммуникабельный, может выслушать»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об особенностях работы главного тренера команды Доменико Тедеско.
— Чувствуется, что Тедеско приехал из Европы?
— Есть такое. Виден европейский менталитет. Он очень коммуникабельный, может выслушать. Если есть какие-то вопросы, Тедеско с удовольствием ответит.
— Вы как капитан сталкиваетесь с какими-то проблемами, сложностями?
— Если есть какая-то проблема внутри команды, то все прекрасно понимают, какие могут быть последствия, — цитирует Джикию «Российская газета».
26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://rg.ru/2020/02/27/dzhikiia-ne-vyhodim-iz-zony-komforta-potomu-chto-ne-zovut-v-evropu.html