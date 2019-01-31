Георгий Джикия: "У нас с Самедовым и Джано есть группа "ОПГ "Сирень"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью Марии Командной рассказал, что ему не хватает в команде Александра Самедова и Джано Ананидзе. С первым клуб расторг контракт, а второй ушел в аренду.

– За последние два года Джано стал одним из моих самых близких друзей. Мне обидно было, что он покинул "Спартак", точнее ушел в аренду, – сказал Джикия. – Но я понимаю, что это футбольная жизнь. Такое происходит. С пониманием к этому отнесся. Но летом жду его обратно. Мне его не хватает на сборах. И не только его. Самедов тоже покинул "Спартак". У нас такое трио было. У нас есть даже свой специальный хэштег "СэмДжиДжан", есть и в Вотсапе группа. Она называется "ОПГ "Сирень". В честь ресторана Самедова. Это не связано с ОПГ "Ромашка". Это мы сами придумали.