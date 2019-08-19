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Георгий Джикия: «Сегодня большой праздник для «Спартака»

19 августа 2019, 22:47

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (2:1) в 6-м туре РПЛ крастко подвел итоги встречи.

— Победили в дерби, все рады, довольны, — сказал Джикия. — Это большой праздник для «Спартака»

— Было заметно, что в начале второго тайма «Спартак» качественно прибавил. Что произошло?

— Я, как всегда, то, что было в раздевалке, не разглашаю. В принципе ничего не произошло. Сделали корректировки, выводы по первому тайму. Прибавили, и это помогло.

— Нет какого-то символизма в том, что в таких матчах забивают те, от кого это меньше всего ожидают? Вряд ли кто-то рассчитывал на дубль Жиго.

— Дубль — согласен. Но было понятно, что вся команда будет активно атаковать. Все одиннадцать человек играют, все хотят забить. Сегодня забил, лучший игрок матча — заслуженно сто процентов.(Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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