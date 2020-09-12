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Георгий Джикия: «Подарок главному тренеру хотим сделать завтра»

12 сентября 2020, 20:49
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия надеется, что в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА красно-белые смогут преподнести хороший подарок главному тренеру Доменико Тедеско.

— Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и побеждать, что мы сделали со сборной, — сказал Джикия в интервью YouTube-каналу «Спартака». — Так что, можно сказать, приятная усталость.

Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Буду стараться держать планку.

Когда от меня ждать повторения дубля в ворота ЦСКА, как сделал Жиго? Не могу сказать. Главное добиться положительного результата.

Подарок главному тренеру хотим сделать завтра. Сегодня организовали традиционной тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Все неплохо. Как всегда.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/23794561/

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