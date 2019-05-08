Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что Денис Глушаков​ начинает возвращаться в прежний ритм. По его словам, у них прекрасные отношения.

– Что думаете о давлении, которое в этом сезоне испытывает Денис Глушаков? Как он с этим справляется?

– Не хочется вдаваться в подробности. Личная жизнь Дениса – это его дело. Если говорить о его футбольных качествах – ему и на поле тяжело, но сейчас негатив начинает отпускать, он забил важные голы. Потихоньку начинает возвращаться в прежний ритм. Жизненные ситуации, тем более, семейные, всегда сказываются на тебе и отражаются на поле.

– Вам пишут #настоящийкапитан и прочее. Это сталкивает с Глушаковым?

– У нас прекрасные отношения, мы не обращаем на это внимания. У нас в команде есть капитан, это Денис Глушаков. Роман Зобнин и Георгий Джикия – исполняющие обязанности капитана. (Сергей Егоров)

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