Георгий Джикия назначен капитаном "Спартака"

Сегодня перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер "Спартака" Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды, информирует официальный сайт клуба. Им стал защитник Георгий Джикия. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.

– Мы поздравляем Георгия и Романа с почетным и ответственным назначением!, – отмечается в сообщении.

25-летние Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с красно-белыми они выиграли чемпионат и Суперкубок страны в 2017-м, провели на двоих более 150 матчей за "Спартак".

Напомним, ранее капитаном красно-белых был Денис Глушаков, ушедший в "Ахмат".

Кононов назначил Джикию капитаном "Спартака". Почему это правильно

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