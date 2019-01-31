Георгий Джикия: "Если и были мысли поиграть за границей, то до чемпионата мира"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью Марии Командной отметил, что не думает об уходе в другой клуб. Он признался, что раньше были мысли поиграть за границей.

– Сейчас мыслей таких нет. Если они и были, то до чемпионата мира, где-то в голове далеко, – сказал Джикия. – Не буду скрывать. Но на данный момент такие мысли отпали, их нет. Может быть, мой ломаный английский пригодится когда-нибудь. Не могу сказать, что мечтаю играть в каком-то заграничном клубе. Я играю в "Спартаке".