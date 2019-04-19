Георгий Джикия: "Даже не хочу о травме вспоминать. Теперь это уже история"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о первом времении в составе столичного клуба. Игрок перешел в столичный клуб в середине сезона-2016/17, помог команде завоевать первое чемпионство с 2001 года, летом дебютировал в сборной России. В январе 2018 года получил разрыв крестообразных связок коленного сустава, выбыл на полгода и пропустил чемпионат мира-2018.

– Так все получилось, закрутилось, завертелось, – сказал Джикия в интервью клубному телевидению. – Я этому только рад и очень счастлив, что все так получилось. Когда попадаешь в такую команду, как "Спартак", надо работать в два раза больше, чтобы не уступить место кому-то, чтобы не пришел кто-то молодой, горячий, который захочет тебя вытеснить. Всегда надо быть в топе, в тонусе. Работать, пахать и цепляться за место.

– Можете вспомнить ситуацию с травмой?

– Даже не хочу вспоминать. Давно все в прошлом, поэтому говорить, как было тяжело, смысла нет. Это уже часть моей жизни, история, которая останется со мной.

– Нужно ли было ее пройти?

– Может, такую и нет, но какая-то пауза нужна была на тот момент.