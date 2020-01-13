Геннадий Орлов: «Зенит» ищет хорошую «десятку», финансовый фэйр-плей это позволяет"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию хотел бы усилить «Зенит» во время зимнего перерыва.

— Есть ли у «Зенита» позиции, которые требуют усиления?

— Конечно. Но зимняя покупка футболистов — огромный риск. Хорошего игрока ни одна команда не отпустит в середине сезона. Это просто стечение обстоятельств, что год назад все так сошлось в «Зените». Закончился чемпионат в Аргентине — и Барриос к нам пришел. У бразильцев та же ситуация. Но много игроков из Южной Америки в команде — это повод для тревоги. Пятеро зенитовских аргентинцев это подтвердили.

Это была, на мой взгляд, неоправданная трата средств, их теперь никак не отбить. Хорошо, что так удачно все сложилось с Паредесом — за 40 миллионов его купил «ПСЖ». За Дриусси более 20 миллионов отдали, хотя кто-то писал, что только 12. Но дело не в точности цифр. Зимой удачи не так часто приходят. Так вот, «Зениту» сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. Команда имеет двух выдающихся нападающих — это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиану пришелся бы ко двору.

— Вернем Жулиану?

— Возвращать бразильца не надо — теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович (Семак — Прим. «СЭ»), и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый фэйр-плей сейчас «Зениту» это позволяет, — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».

«Зенит» является лидером чемпионата России после первой части сезона. Сине-бело-голубые набрали 45 очков в 19 играх. У идущего вторым «Краснодара» на десять очков меньше.