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Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»

2 декабря 2019, 08:58
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

1&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Доменико Тедеско.Геннадий Орлов: «Зачем Тедеско винит судей? «Спартак» играл примитивно даже в большинстве»

— В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество. «Спартак» всего пару раз подходил к воротам хозяев, — сказал Орлов. — Так что Тедеско первый тайм провалил тактически! Вот об этом он почему-то не говорит... А сворачивает все на арбитров.

— Два момента в начале второго тайма все-таки были.

— Ну два — это мало для всего матча! У вас же на одного футболиста больше! Надо констатировать, что первый тайм Тедеско уступил по всем статьям. Зачем он говорит про судей? Он что — заигрывает с футболистами или руководством «Спартака»? Что он этим хотел сказать? Судьи всегда виноваты. Но надо ли тренеру ссылаться на эти факторы. Пусть лучше разберет игру с 1-й по 45-ю минуту. Почему отдали центр поля? А ведь у питерцев сейчас Дриусси и Шатов просто далеки от пика формы, Оздоев действует с ошибками. И почему «Спартак» всем этим не воспользовался? (Виталий Айрапетов)

Интервью Орлова полностью

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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