Комментатор Геннадий Орлов — о матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1). Он считает, что главный арбитр Михаил Вилков не был предвзятым.

— С точки зрения Александра Егорова, возглавляющего судейский департамент, у Вилкова была хорошая игра. Он сказал это, в отличие от всех остальных, — сказал Орлов в эфире программы «Овертайм» на радио «Эхо Москвы в Петербурге». — Я могу сказать одно: предвзятости в его судействе не было. Я смотрел очень внимательно. И меня это устраивает. Ошибки у арбитров всегда были и будут, никуда не деться. Азмун? За первый фол нужно было показывать желтую карточку, не красную. Это сложный момент, но судейство тоже вещь субъективная. Тот игрок, которого атаковал Азмун, остался на поле? Остался. Значит, травмы не было. Может быть, он в последний момент смягчил ногу. Мы этого не знаем.

Вот так категорично говорить, глядя с дивана, что надо давать красную карточку — это очень просто. Но на самом деле судьи бы сказали это. Есть Сергей Хусаинов, который всегда скажет, что надо удалять. И еще скажет про ресурс «Зенита», из-за которого судьи... Он все время одно и то же говорит, потому что обижен на «Зенит». Надо понять этих людей. Это ультрас, у них заготовленное клише. Кто-то «Спартак» мочит, а кто-то «Зенит».

Помните, какой гол забил Ригони? А его не засчитали. «Зенит» дома играл. Кто же его тянет? Да потому, что судьи ошибаются и в одну, и в другую сторону. Сколько «Зениту» не засчитывали голов? Нет, так к этому нельзя относиться. Не надо работать с позиции диванного эксперта.

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