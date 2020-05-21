Геннадий Орлов: «Почему в Дагестане нет медобеспечения?! Некуда везти, нет коек, нет больниц...»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал сложную ситуацию с пандемией коронавируса в Дагестане.

— А вам не страшно читать новости про коронавирус в Дагестане?

— Ну конечно, страшно. Я сочувствую народу Дагестана. Там живут замечательные люди. Но здесь хочется спросить о другом.

— О чем?

— А почему у них нет нормального медицинского обеспечения? На дворе 21 век, а там как в Средних веках. Вы же читаете интервью спортсменов. Некуда везти, нет коек, нет больниц... О каких масках тогда вообще может идти речь?! Вот говорят, что они сами где-то виноваты. Мол, традиции, собирались на свадьбах и так далее.

— Справедливое замечание?

— Это верно. Но ведь и медицинское обеспечение у них должно быть. Разве нет? Прихожу к выводу, что в Дагестане отсутствует это обеспечение! Считаю, что и журналисты на центральных каналах, в центральных СМИ должны подробнее рассказывать об этом регионе. Дайте народу правду. А то говорят про вакцину... Это немного неправильно. Мне очень жаль дагестанцев. Надо обязательно говорить то, что есть. Да, дозировать информацию, но доносить истинную картину происходящего. А то люди живут в неведении. Страна должна сплотиться. По какой причине умерло столько врачей? (Виталий Айрапетов)

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