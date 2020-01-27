Геннадий Орлов: «Никаких договоренностей у Кокорина с «Сочи» не было, это все фейки»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг будущего форварда «Зенита» Александра Кокорина.

— Кокорин, пока он считает, что останется в «Зените». Им руководит спортивная прагматика, — сказал Орлов во время прямой трансляции в «ВКонтакте». - Он в хорошей форме. Тренер Семак говорит, что он ему нужен. Никаких договоренностей у него не было, это все фейки. Да, наверное, говорили об аренде в «Сочи», но он никому не изъявлял желание. Как решится? Все зависит от него самого. Не знаю, что считает клуб. А Кокорин говорит: «Я хочу играть в футбол под руководством Семака». В «Сочи» хороший тренер, Федотов. Но это тренер «Оренбурга» бывший. «Сочи» на последнем месте, там футболисты разного уровня. Это очень серьезный спортивный вопрос, поэтому он и упирается. Если его уговорят в среду, то он полетит в Сочи. Но думаю, что вряд ли. Клуб будет смотреть, что делать дальше.