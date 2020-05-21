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Геннадий Орлов: «Не согласен с Широковым. Смолов не прогрессировал в «Локо» не по вине Семина, он несовременный футболист!»

21:00
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов поспорил с бывшим полузащитником сборной России Роман Широковым, который считает, что Юрий Семин не раскрыл форварда Федора Смолова в «Локомотиве».

— А утверждение Широкова о том, что Семин не смог раскрыть Смолова, я не понял. Не согласен с Романом, — говорит Орлов.

— Почему?

— Да Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры. Может быть, его Испания заставит вернуться на былой уровень? Дело не в Семине, а в самом форварде. Надо двигаться, бороться. Почему Федор перестал попадать в сборную? Это же не Семин виноват. Черчесов сам себе не враг. Смолов перестал прогрессировать.

Он не так играет, как этого требует футбол в наши дни. Посмотрите на Левандовски в «Баварии», который весь матч терзает оборону соперников. Влево, вправо, вперед, назад. Я желаю Смолову удачи, здоровья и, прежде всего, прибавить. Да, забил прекрасный гол «Реалу». Но этого мало...(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Орловым читайте здесь

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