Геннадий Орлов: «Не могу понять, почему у судей такое «пристрастие» к «Спартаку»

Известный телекомментатор прокомментировал громкое заявление Леонида Федуна накануне полуфинала Кубка России с «Зенитом». Владелец «Спартака» после победы над «Ахматом» заявил следующее: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами».

— У нас же свобода слова. Прежде всего, надо судить людей по поступкам. Леонид Арнольдович Федун, как и Александр Иванович Медведев, — эмоциональные личности, сильно переживают за свои команды. Лучше говорить об игре. «Спартак» прекрасно провел матч против «Ахмата».

— Но ведь никуда не уйти от обсуждения судейских решений?

-Если честно, я так и не понял, почему не засчитали гол москвичей. Что там было? Вновь возникает вопрос к телетрансляции. По повторам у зрителей не возникло четкого представления, что же все-таки произошло. А эмоции Федуна — это нормально. Спорт — шоу. Своими высказываниями владелец «Спартака» только подогрел интерес к полуфиналу Кубка.

— Но вы согласны, что судьи «прибивают» «Спартак»?

— Мне часто про это говорит Евгений Ловчев, и я во многом с ним соглашаюсь. Не знаю, почему у судей такое «пристрастие» к «Спартаку». Не могу объяснить эти ошибки. Стечение обстоятельств? Не знаю... Пусть Кашшаи все нам разъяснит. В любом случае, у Федуна есть основания быть недовольным арбитрами.

Геннадий Орлов: «У Федуна есть основания быть недовольным судьями. Что это? Стечение обстоятельств? Не знаю...»