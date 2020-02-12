Геннадий Орлов: «Кокорин ждет нового контракта с «Зенитом»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Форвард в сентябре прошлого года вышел из колонии, где отбывал срок за две драки в центре Москвы в 2018 году. «Зенит» мог заявить его на вторую часть сезона-2019/20. Петербуржцы планировали сдать его в аренду в «Сочи», однако сам футболист отказался от аренды. По последним данным он готовится ко второй части сезона в составе «Зенита-2».

— Все мы ждем. Кокорин не скрывает: он ожидает нового контракта с «Зенитом», года на два, два плюс один, — сказал Орлов в ролике на своем YouTube-канале. — Но пока его нет. Может, если «Зенит» подпишет контракт, может, закончится история с «Сочи». Ждем. На сегодня вопрос с Кокориным открыт.