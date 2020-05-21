Геннадий Орлов: «Иванович и Ракицикй — лучшие защитники РПЛ. Разве у «Локомотива» есть такие?»
20:45
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что состав у «Зенита» явно сильнее, чем у «Локомотива».
— Состав «Локомотива» сопоставим с составом «Зенита»?
— Да, конечно, нет! Разве у «Локомотива» есть такая пара центральных защитников, как Ракицкий и Иванович? Это лучший дуэт в РПЛ.
— А полузащита?
— Да, у «Локомотива» есть Баринов — один из сильнейших полузащитников на своей позиции! Есть Крыховяк. Безусловно, это большой мастер.
— Еще Миранчуки.
— А вот братьям не хватает стабильности. Они способные, но не могут держать один уровень на протяжении всего сезона. (Виталий Айрапетов)
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