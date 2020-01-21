Известный телекомментатор Геннадий Орлов — об уходе 28-летнего форварда «Зенита» Александра Кокорина в аренду в «Сочи» до конца сезона-2019/20.

— Во-первых, пока еще не было официального сообщения со стороны «Зенита», — сразу заметил Орлов.

— Но руководство «Сочи» уже подтвердило этот факт.

— Да. Я знаю, что это произойдет. Однако рассуждать о мотивах довольно сложно. Сейчас тяжело делать выводы.

— Но вас удивила эта новость? Ведь Сергей Семак и Александр Медведев совсем недавно в один голос говорили, что очень рассчитывают на Кокорина.

— Ну... Я бы так сказал. Это еще один вызов для Кокорина, чтобы он не сдался и не сломался, чтобы боролся за свое место в футболе!

— А ведь мог бы уехать в аренду в «Фейеноорд».

— А меня удивляет, откуда корреспондент «Спорт-Экспресса» знал о таком варианте. Значит, ваш коллега осведомлен и сведущ. (Смеется.)

— Об этом говорил и главный тренер голландской команды Дик Адвокат.

— Но Кокорин же все равно принадлежит «Зениту». Как говорится, отложенное удовольствие не потерянное.

— По-вашему, ничего страшного не произошло?

— Конечно, парень потеряет время... Но, как уже заметил, для Александра это новый вызов. Это, видимо, все следствие его заключения. Очень напоминает историю Эдуарда Стрельцова. Ему тоже после тюрьмы не разрешали играть... Ну что поделать... Кокорин же в какой-то степени сам провинился.

— Шлейф все еще тянется?

— Не исключаю. Наверняка. А какие мотивы еще могут быть?

— Без Кокорина «Зенит» с Дзюбой и Азмуном спокойно доведут дело до чемпионства?

— Есть еще и Малком. Он тренируется, бегает, уже выглядит очень прилично. Надо его, правда, аккуратно подпускать к матчам. Возможно, 25 января бразилец выйдет на поле в спарринге с «Зальцбургом».

— Как вся эта истории с арендой в «Сочи» может отразиться на Кокорине?

— Я с ним не общался. Но надеюсь, что не сильно. Пусть проявит свой характер, докажет. Дзюба же поехал в Тулу и доказал, что достоин сборной России. Так что такие вызовы, возможно, и полезны для нашего русского мужика. (Виталий Айрапетов)