Геннадий Куропаткин: "Все оценили слова Пака как оскорбление"

Свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин ответил на вопросы адвоката Андрея Ромашова о конфликте своей компании, в которую кроме футболистов входили младший брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева Александр Протасовицкий, с чиновником Денисом Паком.
– О Кофемании. Через сколько времени после вашего приезд а произошел эпизод?
– Через 30 минут, как мы сели. Мы вообще уже собирались уходить.
– На коленки вы садились до его прихода?
– Вот этого я не помню. Я не обращал внимания в этот момент.
– Девушка садились на колени, потом вы. Это была шутка?
– Конечно! Мы шутили.
– Никакой имитации сексуальных действий не было?
– (смеясь) Нет! Все адекватно все понимали.
– Александр хотел подсесть?
– Да.
– Почему он его ударил?
– Потому что Пак произнес в тот момент "кучка" и матерное слово.
– Вы расценили его как оскорбление?
– Все оценили как оскорбление. Мы вообще сидели в компании, несколько раз извинились. Думал, он мастер спорта по чему-то и всем нас даст. Он кричал громко. Еще так смотрел на нас…
– Вы примирились уже после конфликта?
– Да. Мы спокойно стояли, разговаривали. Он тоже извинился за то, что так нас назвал. И расстались на том, что претензий друг к другу никто не имеет.
– Видели, что руки жали Кокорин и Пак?
– То, что жали не видел. Но все ушли нормально, мы даже не обсуждали уже этот момент после.
– Когда Пак и Кокорин сказали, что нет претензий друг у другу не имеют? Уже после вашего разговора с ним?
– Наверное, уже после.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live