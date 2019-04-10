Геннадий Куропаткин: "Все оценили слова Пака как оскорбление"

Свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин ответил на вопросы адвоката Андрея Ромашова о конфликте своей компании, в которую кроме футболистов входили младший брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева Александр Протасовицкий, с чиновником Денисом Паком.

– О Кофемании. Через сколько времени после вашего приезд а произошел эпизод?

– Через 30 минут, как мы сели. Мы вообще уже собирались уходить.

– На коленки вы садились до его прихода?

– Вот этого я не помню. Я не обращал внимания в этот момент.

– Девушка садились на колени, потом вы. Это была шутка?

– Конечно! Мы шутили.

– Никакой имитации сексуальных действий не было?

– (смеясь) Нет! Все адекватно все понимали.

– Александр хотел подсесть?

– Да.

– Почему он его ударил?

– Потому что Пак произнес в тот момент "кучка" и матерное слово.

– Вы расценили его как оскорбление?

– Все оценили как оскорбление. Мы вообще сидели в компании, несколько раз извинились. Думал, он мастер спорта по чему-то и всем нас даст. Он кричал громко. Еще так смотрел на нас…

– Вы примирились уже после конфликта?

– Да. Мы спокойно стояли, разговаривали. Он тоже извинился за то, что так нас назвал. И расстались на том, что претензий друг к другу никто не имеет.

– Видели, что руки жали Кокорин и Пак?

– То, что жали не видел. Но все ушли нормально, мы даже не обсуждали уже этот момент после.

– Когда Пак и Кокорин сказали, что нет претензий друг у другу не имеют? Уже после вашего разговора с ним?

– Наверное, уже после.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live