Геннадий Куропаткин: "Соловчук адекватно себя вел. Сам уехал"

Свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин рассказал о конфликте своей компании, в которую кроме футболистов входили младший брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева Александр Протасовицкий, с водителем Виталием Соловчком.

– Перед тем как произошел конфликт у Эгоиста, кто-то сговаривался?

– Нет, конечно! Мы просто хотели уехать.

– Вы сами считаете слова водителя оскорблением?

– Конечно.

– Ваши спутники тоже так оценили?

– Ну конечно.

– Кокорин Александр хоть раз ударил Соловчука?

– Нет

– Помощь просил водитель?

– Он адекватно себя вел. Сам уехал. Завел машину, сел и уехал.

– Завел?

– Ну я просто сказал образно. Он просто уехал самостоятельно.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live