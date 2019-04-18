Генеральный директор УК "Динамо": "Газон на "ВТБ-Арена" будет готов к 20 мая"

Генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский в интервью клубной пресс-службе москвичей рассказал о состоянии газона на стадионе "ВТБ Арена".

– Работы по восстановлению газону ведутся компанией "SIS Pitches Russia" – это уважаемая компания, профессионалы на рынке ухода за газоном. Появились первые всходы. В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, – сказал Лунтовский.

В данный момент на "ВТБ Арене" проходят работы по замене газона. Москвичи еще не провели ни одного матча на своем домашнем стадионе, на который после 10-летней реконструкции планировали вернуться в начале этой весны.