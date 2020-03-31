Генеральный директор «Уфы»: «Этот сезон РПЛ, наверное, нужно уже досрочно завершить»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что в клуб не приходила бумага из РПЛ о том, что сезон не возобновится раньше 30 мая.

— Нет, мы пока ничего не получали. Не могу сейчас ответить на ваш вопрос, — сказал Газизов.

— Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что раньше июня чемпионат не возобновится. Какие ваши прогнозы?

— Я с ним в принципе согласен, поддерживаю. Более того, считаю, что этот сезон надо заканчивать.

— Досрочно?

— Ну все уже, да. Нужно уже готовиться к следующему чемпионату. Не зацикливаться на том, что надо обязательно завершать сезон. Ведь мы точно не знаем, будут ли спонсоры ждать и дальше выполнять свои обязательства. А если они в дальнейшем откажутся? Какой смысл тогда что-то возобновлять?

— А если чемпионат возобновится в июне?

— Но мы же не знаем, как будем готовить футболистов к последней части чемпионата. За какой срок это реально сделать? Если вы говорите про июнь, то, получится, что два с половиной месяца мы вообще не тренируемся. Проблема? Да. Ну вот произошел такой форс-мажор, что поделать... Проще закончить нынешний розыгрыш РПЛ и готовиться к следующему. Тем же составом.

— Никто не вылетает?

— Да. Никто. Другое дело, надо подумать, как распределить места в еврокубках. Хотя на первый план все-таки выходит другая проблема.

— Какая?

— Как сохранить всю футбольную структуру в России. Сейчас, конечно, надо сохранить жизни людей. Это даже не обсуждается. Но что потом? Как быть с футболом?

— Допускаете, что клубы в регионах начнут исчезать?

— Так вот и надо сделать все от нас зависящее, чтобы этого не допустить. Как сохранить всю пирамиду?

— Какие финансовые потери понесет клуб, если чемпионат возобновится в июне?

— Если спонсор перестанет платить, то... Сами понимаете. Пока идут переговоры. Есть же еще и зарплаты, которые нужно выплачивать.

— Пока спонсоры от вас не отказались, но в будущем, если пауза затянется, все возможно?

— Ну мы же все по земле ходим. Все сейчас в ожидании. Потом уже будут какие-то решения. Сейчас все думают о здоровье людей (Виталий Айрапетов).