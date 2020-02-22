Генеральный директор «Сочи»: «Рами начнет тренировки со следующей недели»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ», когда защитник Адиль Рами начнет работу с командой. Действующий чемпион мира подписал контракт с аутсайдером РПЛ до конца сезона.

— Рами начнет тренировки со следующей недели. Ждем его прилета в Сочи, пока он еще не прибыл, — отметил Рубашко.

— В каких он игровых кондициях?

— Все покажет тренировочный процесс. Как только футболист приедет, спросите у главного тренера. Думаю, что в хорошей форме.

— Эту неделю команда будет готовиться в Сочи? Планируются ли контрольные матчи?

— Контрольные матчи у нас закончились. Дополнительных не планируется. Команда спокойно будет готовиться к игре с «Арсеналом». (Дмитрий Зимин)