Генеральный директор «Сочи»: «Рами начнет тренировки со следующей недели»
17:21
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ», когда защитник Адиль Рами начнет работу с командой. Действующий чемпион мира подписал контракт с аутсайдером РПЛ до конца сезона.
— Рами начнет тренировки со следующей недели. Ждем его прилета в Сочи, пока он еще не прибыл, — отметил Рубашко.
— В каких он игровых кондициях?
— Все покажет тренировочный процесс. Как только футболист приедет, спросите у главного тренера. Думаю, что в хорошей форме.
— Эту неделю команда будет готовиться в Сочи? Планируются ли контрольные матчи?
— Контрольные матчи у нас закончились. Дополнительных не планируется. Команда спокойно будет готовиться к игре с «Арсеналом». (Дмитрий Зимин)
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