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Генеральный директор «Сочи» прокомментировал возможный трансфер хавбека «Стоук Сити»

17:33
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в команду полузащитника «Стоук Сити» Жанелли Имбула.

— Правда ли, что Жанелли Имбула одной ногой в «Сочи»?

— Не знаю. Информация появилась, но пока по этому поводу не могу ничего сказать, — сказал Рубашко. (Дмитрий Зимин)

27-летний бельгиец последние полгода выступал за «Лечче» на правах аренды. Но провел за итальянскую команду только четыре матча в серии А.

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