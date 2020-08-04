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Генеральный директор «Химок» прокомментировал расторжение договора с Юраном

13:25
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
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Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал «СЭ» расторжение договора с Сергеем Юраном.

Сергей Юран.Сергей Юран: «Готовим иск к «Химкам» в европейский суд. Гунько пришел на живое место»

— Два взрослых человека всегда договорятся, — заметил Зайцев.

— Юран был настроен по-боевому, грозился подать в европейский суд.

— Мы расстались по-доброму, пожали друг другу руки.

— Правда ли, что «Ахмат» договорился с вами о переходе полузащитника Поляруса, как об этом пишут в СМИ?

— Ни предложений, ни переговоров по Артему нет. Полярус у нас, мы рассчитываем на футболиста.

— Ждать ли новичков до матча первого тура с ЦСКА 8 августа? Называется много фамилий — Мелкадзе, Ташаев, Глушенков, Ломовицкий, Тимофеев...

— Мы работаем над укреплением состава. Возможно, кто-то появится еще до встречи с армейцами, но фамилии, естественно, называть не стану. (Константин Алексеев)

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