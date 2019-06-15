Генеральный директор "Балтики": "Жиронкин на просмотре. Обсудим его аренду с ЦСКА"

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 19-летний нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин проходит просмотр в калининградской команде.

– Да, Жиронкин находится на сборе с "Балтикой", – сказал Качукаев.

– Сколько дней он уже в команде?

– С первого дня сбора. С восьмого июня.

– На каких условиях?

– Это пока просмотр. Мы проверим его в двух-трех контрольных играх, а потом согласуем со спортивным отделом ЦСКА детали возможного арендного соглашения на сезон.

– Когда ждать решения?

– Ответ будет после 25 июня. (Арман Мкртчян)