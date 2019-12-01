Гендиректор «Зенита» объяснил использование глушилок на матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что глушилки на матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0) были использованы, когда лексика стала выходить за рамки приличия.

Во время игры использовались глушилки, направленные в сторону гостевого сектора, откуда доносились оскорбления в адрес форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

— Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия, — приводит РИА «Новости» слова Медведева. — Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион.

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