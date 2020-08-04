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Гендиректор «Зенита» Медведев назвал бредом информацию о намерении Малкома уехать из России

12:25
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что форвард Малком намерен покинуть клуб. Так он отреагировал на информацию Estadio Deportivo о том, что бразилец не очень доволен сезоном в России и хотел бы перейти в клуб топ-лиги — интерес к нему якобы проявила «Севилья».

— Это бред, ерунда, — приводит слова Медведева РИА Новости. — Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200804/1575344773.html

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