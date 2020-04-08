Гендиректор «Уфы»: «Только Беленов и Круговой пошли на понижение зарплат? Это все фейк! Мы давно со всеми договорились»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что только два человека в команде — Александр Беленов и Данил Круговой — согласились пойти на временное понижение зарплат.

— Это все фейки! Не знаю, откуда они появляются. Мы давно со всеми договорились. Повторяю, со всеми. Не только с игроками, но и с работниками клуба. Сложностей ни с кем не возникло. У нас все нормально. Договорились, причем давно. На какой процент понизится зарплата? Нет смысла об этом говорить в прессе, — сказал Газизов. (Виталий Айрапетов)