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Гендиректор «Уфы»: «Только Беленов и Круговой пошли на понижение зарплат? Это все фейк! Мы давно со всеми договорились»

10:30
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что только два человека в команде — Александр Беленов и Данил Круговой — согласились пойти на временное понижение зарплат.

— Это все фейки! Не знаю, откуда они появляются. Мы давно со всеми договорились. Повторяю, со всеми. Не только с игроками, но и с работниками клуба. Сложностей ни с кем не возникло. У нас все нормально. Договорились, причем давно. На какой процент понизится зарплата? Нет смысла об этом говорить в прессе, — сказал Газизов. (Виталий Айрапетов)

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