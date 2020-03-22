Гендиректор «Уфы»: «Тилль уже переведен в общую палату. Он не заражен коронавирусом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что полузащитник его команды Оливье Тилль несколько дней назад был госпитализирован в городскую инфекционную больницу Уфы.

— 16 марта команда вернулась с выезда. Тилль почувствовал недомогание. 17-го числа медицинский штаб мне об этом доложил. Мы начали действовать по всем правилам. Приехала скорая, забрала футболиста в больницу. Игрок был помещен в отдельный бокс. 19 марта сдал первый анализ. Результат отрицательный. Вчера вечером опять отрицательный результат. Тилля уже перевели в общую палату. Он не заражен коронавирусом. Просто мы как футбольный клуб должны были следовать определенным нормам.

— А чем тогда он болен? ОРВИ?

— Он почувствовал недомогание, вот мы и обратились в скорую. Понимаете, он же иностранец, видит, что творится. Поэтому сам поступил очень дисциплинировано.

— Когда его должны выписать?

— Он уже в общей палате. Не заражен. Но все равно какое-то время пробудет еще в больнице.

— У других игроков все нормально со здоровьем?

— Остальные футболисты — на самоизоляции. Мы 17 марта ввели карантин. Команда много ездила. Поэтому мы приняли все соответствующие меры. (Виталий Айрапетов)