Гендиректор «Уфы» — о трансфере Кругового: «Сегодня к вечеру или завтра все решим»
19 августа 2019, 11:20
Вопрос с переходом защитника Данила Кругового из «Уфы» в другую команду решится в понедельник или вторник, рассказал «СЭ» гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов.
Ранее сообщалось, что у 21-летнего игрока есть предложения от «Зенита» и ЦСКА.
— Когда будет решение по Круговому? — вопрос Газизову.
— Сегодня к вечеру или завтра все решим.
Круговой в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу» и сделал один результативный пас. (Арман Мкртчян)
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