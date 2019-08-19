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Гендиректор «Уфы» — о трансфере Кругового: «Сегодня к вечеру или завтра все решим»

19 августа 2019, 11:20
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Вопрос с переходом защитника Данила Кругового из «Уфы» в другую команду решится в понедельник или вторник, рассказал «СЭ» гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Ранее сообщалось, что у 21-летнего игрока есть предложения от «Зенита» и ЦСКА.

— Когда будет решение по Круговому? — вопрос Газизову.

— Сегодня к вечеру или завтра все решим.

Круговой в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу» и сделал один результативный пас. (Арман Мкртчян)

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