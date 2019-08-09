Гендиректор "Сочи": "С чего взяли, что Мевля должен перейти к нам?"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 29-летний словенский защитник "Зенита" Миха Мевля может перейти в сочинский клуб.

Ранее издание "Чемпионат.com" сообщило о том, что Мевля может стать игроком "Сочи" на следующей неделе.

– Может ли в "Сочи" перейти Мевля? – вопрос Рубашко.

– Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти. С чего вы взяли, что он должен перейти в "Сочи"?

– Появилась информация, что на следующей неделе можете объявить о его переходе.

– Не знаю. У меня такой информации нет. Откуда она у вас, я даже не знаю.

– Вы сейчас им интересуетесь?

– Мы им интересовались, рассматривали его кандидатуру, общались. Что сейчас пишут, не знаю откуда берут.

– То есть его кандидатуру не рассматриваете?

– Мы его рассматривали. А сейчас последней кандидатурой был Антон Заболотный. (Арман Мкртчян)

Мевля является игроком "Зенита" с 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он не сыграл ни одного матча. В феврале этого года Мевля на правах аренды перешел в "Ростов", а летом вернулся в петербургскую команду.

Ранее из "Зенита" в "Сочи" перешли Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой (аренда), Иван Новосельцев, Эльвир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов.